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اليوم.. فتح مركز شباب محمد صلاح في الغربية لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 26/مايو/2018 - 03:39 ص
اليوم.. فتح مركز شباب محمد صلاح في الغربية لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا
محمد اسماعيل - وكيل وزارة الشباب والرياضة
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أيمن يحيي
 
قال محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، فى تصريح صحفى، إنه سيتم اليوم السبت فتح مركز شباب محمد صلاح، بمسقط رأسه فى قرية نجريج، بمركز بسيون، لمشاهدة المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا بين فريقى ليفربول الانجليزى وريال مدريد الأسبانى.

وأضاف إسماعيل، أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى شركات المحمول لتنظيم احتفالية كبرى بمركز شباب محمد صلاح، وتنظيم سحور جماعى لعدد 1000 مشجع بالقرية وتوزيع خطوط مجانية على الجمهور، ووضع شاشة عملاقة فى مركز الشباب لمشاهدة المباراة.
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