فنانون أُصيبوا في المخ .. تعرف على الممثل الذي توفى بعد أيام من تعرضه للإصابة





تعرض الفنان ايمان البحر درويش إلى وعكة صحية نهاية الشهر الماضي نتيجة تعرضه لنزيف في المخ، وإنسداد في أحد الشرايين مما استدعى دخوله إلى المستشفى الجوي لإجراء جراحة عاجلة، وقد شعُر الفنان بإجهاد أثناء قيادته السيارة وتوجه على الفور إلى المستشفى.





يذكر أنه الفنان إيمان البحر درويش، ليس وحده من تعرض لهذا المرض في الوسط الفني بل هناك 5 فنانين آخرين تعرضوا إلى أصابتهِم في المخ سواء نزيف أو جلطة منهم من تم شفائه وخرج وأكمل حياته وأحدهم لم يتحمل ومات بعد الإصابة بوقت قصير، واليوم من خلال التقرير التالي نلقي الضوء على بعض هؤلاء الفنانين الذين فاجئوا جمهورهم أنهم أصيبوا في المخ وقهروا قلوب محبيهم.









رشدي أباظة وسرطان المخ





تعرض الدنجوان رشدي أباظة في بداية عام 1980 إلى إصابته بمرض سرطان المخ، وسافر على إثره إلى لندن لتلقي العلاج، وفي هذه الفترة خضع رشدي أباظة إلى التدخل الجراحي وقام بإجراء العملية له دكتور إنجليزي يدعى “جون أندروز” ونشرت جريدة الأخبار أن العملية قد استغرقت 4 ساعات.

رغم خطورة العملية بشهادة الأطباء إلا أنهم فوجئوا برشدي أباظة في اليوم التالي يسير على قدميه في داخل المستشفى مما أثار دهشة وغضب الطبيب المعالج له وتعجب كثيراً وقال أنا أعطيت له كمية بنج خلال العملية تجعل 6 خيول يمتنعون عن الحركة لمدة ثلاث ايام، حتى أنه فكر في تشريح جثة أباظة بعد الوفاة لمعرفة سر هذا الجسد العجيب، وظل يطمئن عليه من طبيبه الخاص حتى بعد عودته إلى مصر.







