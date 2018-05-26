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والد الطالبة التي توفيت داخل لجنة الامتحان: "ربنا يحاسب المقصرين"

السبت 26/مايو/2018 - 05:05 ص
والد الطالبة التي توفيت داخل لجنة الامتحان: ربنا يحاسب المقصرين
صورة أرشيفية
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داليا الحسين
 
كشف حمدي محمد، والد الطالبة أية التي توفيت داخل لجنة الامتحان، عن الأسباب الحقيقة لوفاة ابنته، مشيرا إلى أن نجلته تبلغ من العمر 17عاما "دبلوم تجارة".

وقال"حمدى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر قناة "دريم" إن "أية" أصيبت بإغماء شديدة نتيجة الصيام والحر الشديد، ثم توفيت بعد ذلك لرفضها الإفطار، مشيرا إلى أن هناك تقصير من الصحة وعدم وجود إسعافات أولية داخل لجنة الامتحانات"، معلقا: " ربنا يحاسب المقصرين..قضاء الله وقدره".

وأشار إلى أن أقرب مستشفى على بعد 5 كيلو ولكن بسبب الزحمة قد يستغرق الذهاب وقت أكبر، منوها أن الفتاة توفيت داخل اللجنة.
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