أحمد مصطفى خارج حسابات المنتخب الأوليمبي أمام تونس

تخلف أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والمنتقل حديثا إلى صفوف جينت البلجيكي، عن التواجد مع بعثة المنتخب الأوليمبي، والتي تستعد لمواجهة تونس وديًا.

ويأتي تخلف اللاعب، عن البعثة بسبب إنهائه بعض الأوراق الخاصة به قبل الاحتراف بالفريق البلجيكي، بداية من الموسم المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، متجهة إلى قرطاج صباح اليوم السبت، من أجل مواجهة تونس يوم 29 مايو الجاري، ومنتخب الجزائر في مباراتين يومي 3 و 6 يونيو المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.