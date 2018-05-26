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خطأ إخراجي في مسلسل "ليالي أوجيني" ! (صورة)

السبت 26/مايو/2018 - 01:06 ص
خطأ إخراجي في مسلسل ليالي أوجيني ! (صورة)
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يارا أحمد
 


وقع في الحلقة التاسعة خلال أحداث مسلسل "ليالي أوجيني" خطأ إخراجي حيث ظهرت "نبيلة" التي تجسد دورها مريم الخشت وهي تمسك صورة والدتها المتوفية منذ أكثر من خمسين عامًا.

والحقيقة كشفت أنها صورة الملكة ناريمان ملكة مصر وتوفت سنة 2005.

يذكر أن "ليالي اوجيني" بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، مريم الخشت، انتصار، وعدد كبير من الفنانين وإخراج هاني خليفة
خطأ إخراجي في مسلسل "ليالي أوجيني" ! (صورة)
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