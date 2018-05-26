أحمد جمعة: غير راض عن أدائي خلال ودية مصر والكويت والقادم أفضل
عبر أحمد جمعة مهاجم المصري ومنتخب مصر، عن عدم رضاه عن أدائه في ودية مصر والكويت مساء اليوم.
وقال أحمد جمعة في تصريحات لفضائية "أون سبورت":
"الحمد لله على التعادل أمام الكويت وهي مباراة تجريبية استعدادًا للمباريات المقبلة
وحققنا بها نتيجة مُرضية لحد كبير".
وأضاف: "كنا قادرين على تحقيق الفوز على الكويت وهددنا
مرمى المنافس أكثر من مرة ولكن ظروف اللقاء حالت دون ذلك".
وتابع: " بالتأكيد حزين بسبب عدم تقديمي للأداء المنتظر
وكنت بعيد عن مستواي بعض الشيئ ولكن إن شاء الله القادم أفضل".
وأردف: " مشاركتي في الشوط الثاني وجهة نظر كوبر ولم
يكن هناك اتفاق علي ذلك".
وعن اعتماد "كوبر" على اثنين مهاجمين في ودية الكويت
قال: " بالتأكيد كوبر لن يلعب باستمرار بإثنين مهاجمين، ولكن ظروف لقاء الكويت
وتأخرنا بهدف أجبره علي الاعتماد على مهاجمين خلال اللقاء والحمد لله نجحنا في التعادل".