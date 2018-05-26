وزراء وفنانون في حفل سحور "أهل مصر" (صور)





وفي مقدمة من حضروا من الوزراء وزيرة السياحة رانيا النشاط وخالد العناني وزير الآثار وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.





وحضر من نجوم الفن خالد النبوي والفنانة بشرى والملحن عمرو مصطفى ومن نجوم الإعلام حضرت الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة وجاسمين طه زكي.





ومن المقرر أن يحيي الحفل بعد قليل النجم راغب علامة.



