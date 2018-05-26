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نجم الزمالك يتحدث عن مباراته الأولى مع منتخب مصر وفرص مشاركته بالمونديال

السبت 26/مايو/2018 - 12:44 ص
نجم الزمالك يتحدث عن مباراته الأولى مع منتخب مصر وفرص مشاركته بالمونديال
منتخب مصر
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علاء خليف
 

عبر محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عن رضاه على الأداء الذي قدمه في لقاء منتخب مصر مع نظيره الكويتي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب "جابر الأحمد" بالكويت في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

 

وقال "عبد العزيز" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "الحمد لله على الأداء والنتيجة أمام الكويت اليوم".

 

وأضاف: "كوبر كان حريصا على تحفيزي وجميع اللاعبين الجدد في التدريبات وكان يحفظنا الاستراتيجية والتكتيك الخاص به والذي يعتمد عليه مع منتخب مصر وحاولت تنفيذ تعليماته والحمد لله على الأداء في لقاء اليوم".

 

وعن فرصته في الانضمام لقائمة المنتخب في كأس العالم قال: " سوف أجتهد في التدريبات وانضمامي لقائمة المنتخب في المونديال من عدمه أمر يخص الجهاز الفني وبالتأكيد سوف أحترم أي قرار".

 

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