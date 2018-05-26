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تقلبات جوية في البحر الأحمر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

السبت 26/مايو/2018 - 12:41 ص
تقلبات جوية في البحر الأحمر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
رفعت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، وذلك تخوفًا من التقلبات الجوية المتوقعة، اليوم السبت ولمدة 72 ساعة والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار موجة الطقس الحارة، وحدوث تقلبات جوية وتغييرات مناخية بمحافظات مصر، بدءً من فجر اليوم السبت، وستمر لمدة 72 ساعة.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالبحر الأحمر، خلال فترة النهار، واعتدال الطقس ليلًا، مشيرين إلى أن درجات الحرارة في المحافظة من المتوقع أن تسجل الصغرى منها 25، والكبرى 38 وتصحبها تكاثر في الغيوم وامطار رعدية تصل لحد السيول علي سلاسل جبال البحر الأحمر.
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