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جوجل يحتفل بالأديبة رضوى عاشور (صورة)

السبت 26/مايو/2018 - 12:39 ص
جوجل يحتفل بالأديبة رضوى عاشور (صورة)
رضوى عاشور
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سعد نبيل
 

 

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل"، بالروائية والناقدة الأدبية رضوى عاشور.


و"عاشور"، ولدت في القاهرة، سنة 1946، وتوفيت يوم 30 نوفمبر 2014، وزوجها الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدة الشاعر تميم البرغوثي.

 

درست اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبعد حصولها على شهادة الماجستير في الأدب المقارن، من نفس الجامعة.

 

تميز مشروعها الأدبي، في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية، وتراوحت أعمالها النقدية، المنشورة بالعربية والإنجليزية، بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة.

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