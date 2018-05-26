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منى عبدالغني تروي تفاصيل الاعتداء عليها في المجر بسبب الحجاب

السبت 26/مايو/2018 - 02:00 ص
منى عبدالغني تروي تفاصيل الاعتداء عليها في المجر بسبب الحجاب
الفنانة منى عبد الغنى
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داليا الحسين
 
روت الفنانة منى عبد الغنى، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها بسبب الحجاب أثناء تصوير مسلسل "فوق السحاب" بالمجر.

وقالت "عبدالغنى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة إن سبب الاعتداء عليها هي والفنانة هبة عبد الغني كان ظهورهم في أحد حدائق المجر وهن يتردين الحجاب، موضحة أن أحد المواطنين بالمجر قام بتوجيه السباب لهما بسبب الحجاب.

وأشارت إلى أن مفارقة المشهد مكتوب عن نظرة الغرب للمسلمين، مضيفة: "هناك متطرفين ودواعش، ولكن هناك حكم مسبق لدى الغرب بأن المسلمين كلهم متطرفين، ولهم نظرة مغلوطة للحجاب".

وتابعت: "الراجل قعد يزعق علشان يعطلنا عن التصوير وسواق التاكسي الوحيد اللى كان بيتكلم مجري حاول يتفاهم معاه ويبعده.. وكان بيبرطم بس احنا مش فاهمين مجرى"، موضحة أنهم كانوا قلقين من انقضاء النهار بسبب تكلفة التصوير في السفر.
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