زين القناوي يتحدى عزت الدفراوي وينتصر عليه في "نسر الصعيد"

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "نسر الصعيد" بعض الأحداث الدرامية الهامة داخل قسم شرطة قنا، حيث قرر "زين القناوي" الذهاب للقبض علي "سيد السبع" أخطر المسجلين خطر بالمحافظة، إلا أن رئيس المباحث عزت الدفراوي "عماد زيادة" رفض بشدة خوفاً من الخسائر التي من الممكن أن تحدث ، هذا بجانب صعوبة الأمر الذي لم يستطيع احد تنفيذ منذ سنوات.

ودخل زين في تحد مع "عزت الدفراوي "، وذهب للقبض علي سيد السبع، ونجح في مهمته الصعبة، ليعلن انتصاره علي رئيسه المباشر، الذي اشاد ايضا بما فعله "زين".

وسوف تشهد الحلقات القادمة العديد من الاحداث الهامة التي تدور داخل قسم الشرطة والتي تجمع بين زين القناوي وزملائه الضباط .

مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعائشة بن احمد ومحمد عز وعماد زيادة ومؤمن نور واحمد خالد صالح ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج ياسر سامي وإنتاج جمال العدل.