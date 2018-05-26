محمود العسيلى يشعل حفل سحور بأحد الفنادق الكبرى (صور)

أحيا المطرب محمود العسيلى، حفل سحور فى خيمة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور كوكبة من نجوم المجتمع والشباب،منهم هلا صبري ومريم حبيب ومها عبده، ومن تنظيم أحمد الزغبي.





وقدم العسيلي، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها "طول ما إنتي جنبي"، "أصعب حاجة"، "زى ما إنتي"، "حلمنا واحد"، "يا ناس"، "ضحكة"، "حكايتى معاك"، "مجنونة"، "تبات ونبات"، وغيرها من الأغاني التى أشعلت الحفل.







