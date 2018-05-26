كوبر: التعادل أفضل من الخسارة أمام الكويت.. والأداء أهم من النتيجة بالنسبة لنا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري أن التعادل مع منتخب الكويت في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "جابر الأحمد" أفضل كثيرًا من الخسارة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال "كوبر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "بالتأكيد التعادل أفضل من الخسارة أمام الكويت، ولكن بالنسبة لنا كجهاز فني للمنتخب المصري لدينا أمور ننظر إليها أهم من النتيجة في ودية اليوم".

وأضاف: " تجربة بعض اللاعبين الجدد وكسب عناصر دولية جديدة في ودية الكويت من مكاسب الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع: " مباراة الكويت هي بداية معسكر الفراعنة، وأعلم أن الجمهور كان يرغب في تحقيق الفوز، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن معظم اللاعبين قادمين من أجازة نهاية الموسم ويحتاجون فترة للتأقلم، كما هناك بعض اللاعبين يشاركون مع المنتخب للمرة الأولي ويحتاجون الانسجام والتعرف علي طريقة لعبنا والتأقلم معها".

وواصل: " الأداء في لقاء الكويت اليوم كان أهم من النتيجة بالنسبة لنا، وخرجنا ببعض الامور الفنية التي ستفيدنا في المرحلة القادمة".

وعن أفضل العناصر التي لفتت انتباهه في ودية الكويت قال: " التقييم الخاص باللاعبين أمر يخص الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولا يمكن الحديث عنه عبر وسائل الاعلام وصعب أحدد أسماء، ونحتاج للصبر وسنكون فريق جيد قادر على المنافسة".

وأتم: "طموحتنا دائمًا ترتفع وننظر دائمًا للأمام ولدينا طموح أن نذهب بعيدًا في كأس العالم، ويجب أن نثق في لاعبينا وطريقتنا ونؤمن بما نفعله، ومستوانا يتحسن تدريجيًا ويقترب من مستويات المنتخبات التي سنواجهه".