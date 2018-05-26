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"هنيدي" يحاول سرقة هاتف صالح في الحلقة التاسعة من "أرض النفاق"

السبت 26/مايو/2018 - 12:18 ص
هنيدي يحاول سرقة هاتف صالح في الحلقة التاسعة من أرض النفاق
هنيدي
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أحمد رمضان متولي
 

تناول الفنان محمد هنيدي «حباية السرقة» بدلاًمن «حباية النفاق» في نهاية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «أرض النفاق»، من أجل سرقة الهاتف صالح زميله في الحيِّ والذي قام بتصويره وهو يتقاضى الرِشوة من بعض المواطنين لتسهيل لهم الإجراءات بطرق غير قانونية.

 

وتشهد أحداث الحلقة التاسعة من «أرض النفاق»، اليوم الجمعة، العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنان محمد ثروت، أثناء محاولتهما سرقة هاتف صالح، والذي يحتوي على الصور الخاصة بهما وهما يتقاضان الرِشوة، حتى لا يزج بهما داخل السجن.

 

يُعرض مسلسل «أرض النفاق»، يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة «SBC السعودية»، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على «عمان T.V»، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «التلفزيون التونسي».

 

مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : «الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري»، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.

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