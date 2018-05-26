تحذيرات من حدوث تقلبات جوية في محافظة الإسماعيلية

رفعت محافظة الإسماعيلية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، وذلك تخوفًا من التقلبات الجوية المتوقعة، اليوم السبت، والتي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار موجة الطقس الحارة، وحدوث تقلبات جوية وتغييرات مناخية بمحافظات مصر، بدءً من فجر اليوم السبت، وستمر لمدة أيام.



وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية، خلال فترة النهار، واعتدال الطقس ليلًا، مشيرين إلى أن درجات الحرارة في المحافظة من المتوقع أن تسجل الصغرى منها 25، والكبرى 38.

