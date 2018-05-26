ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تحذيرات من حدوث تقلبات جوية في محافظة الإسماعيلية

السبت 26/مايو/2018 - 01:24 ص
تحذيرات من حدوث تقلبات جوية في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
رفعت محافظة الإسماعيلية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، وذلك تخوفًا من التقلبات الجوية المتوقعة، اليوم السبت، والتي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار موجة الطقس الحارة، وحدوث تقلبات جوية وتغييرات مناخية بمحافظات مصر، بدءً من فجر اليوم السبت، وستمر لمدة أيام.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية، خلال فترة النهار، واعتدال الطقس ليلًا، مشيرين إلى أن درجات الحرارة في المحافظة من المتوقع أن تسجل الصغرى منها 25، والكبرى 38.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 2:10:02 AM