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كوبر يفجر مفاجأة عن سر عدم احتفاله عقب التأهل للمونديال

السبت 26/مايو/2018 - 12:10 ص
كوبر يفجر مفاجأة عن سر عدم احتفاله عقب التأهل للمونديال
هيكتور كوبر
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علاء خليف
 

كشف هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سر عدم احتفاله بالتأهل لكأس العالم مع لاعبي المنتخب في الملعب، عقب الفوز على الكونغو في المباراة التي حسمت تأهل الفراعنة للمونديال.

 

وقال "كوبر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " لم أحتفل مع اللاعبين في الملعب عقب لقاء الكونغو وحسم التأهل للمونديال، لأنني لدي احتفال خاص قمت به في غرفة الملابس ولا يمكن الافصاح عنه".

 

وأتم: "التأهل لكأس العالم كان يوما عظيما للجميع اللاعبين والجهاز الفني والجمهور، وكان حدث مهم للشعب المصري وإسعاد الجماهير المصرية أمر مهم بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب".

 

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