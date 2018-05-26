تعليق علي ربيع على غضب أهالي بني سويف من مشهد في مسلسل "سك على أخواتك"

عقب الفنان على ربيع، على غضب أهالي محافظة بنى سويف من مشهد مسلسل "سك على أخواتك"، والذى قال فيه: "هو إنت فاكرنى من بنى سويف، مش عارف البطة ولا التفاحة"، قائلًا: "أهالي بنى سويف على دماغى، ومصر كلها على دماغى، أنا مستحيل أهين حد أبدًا"، مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة ولكن في سياق الموضوع.



وأوضح "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مساء الجمعة، أنه كان يقصد بالمشهد أنه يمثل شخصية لا تعرف شيء، وأنه يظن بأن محافظة بني سويف بعيدة، مؤكدا أن هناك سوء تفاهم.



وتابع: "كان معانا ناس كتير من بنى سويف في التصوير وهما اللى قالوا قول كده"، لافتًا إلى أن مؤلف المسلسل من محافظة بنى سويف.

