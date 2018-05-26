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رولا سعد تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

السبت 26/مايو/2018 - 12:14 ص
رولا سعد تكشف سبب ابتعادها عن الغناء
رولا سعد
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الفجر الفني
 

تجرى حاليًا الفنانة رولا سعد، تحضيراتها لتسجيل أغنية مصرية جديدة لطرحها على جمهورها خلال أيام قليله على قناة اليوتيوب، وايضا القنوات الفضائية.

 

 كما انتهت رولا مؤخرًا ايضا من تسجيل أغنية باللون الخليجى لتعود بقوة للغناء الذى ابتعدت عنه بسبب انشغالها بالتمثيل ومشاركتها بدور جديد وذات طابع محورى فى المسلسل اللبناني الجديد "مجنون فيكى" والذى انتهت مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها به.

 

 وتستعد رولا ايضا بالتحضيرات والتجهيزات لإحياء بعض الحفلات فى الصيف والذى تبدأ بها فى بيروت و مصر وبعض الدول العربية.

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