محمد كمال الدالي: "محافظة الجيزة تشارك في تهيئة معرض فيصل للكتاب فقط" (فيديو)
السبت 26/مايو/2018 - 12:11 ص
سعد نبيل _ تصوير: بلال أحمد
قال اللواء اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن المحافظة تشارك في تهيئة
معرض فيصل للكتاب، حيث توفر العاملة ، وعمال النظافة التابعة للمحافظة.
مشير أن، المعرض هذا العام، يشهد العدد من المشاركات الإيجابية، أبرزها، العروض المسرحية، بالإضافة إلى مشاركة 52 هيئة تابعة لوزارة الثقافة.
جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يضم مجموعة من الفعاليات، أبرزها
حفل توقيع مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوى يوما أو بعض يوم، وأدب المجالس العرفى
لجمعية القبائل العربية، ومناقشة كتاب البطل فى الملاحم الشعبية العربية وقضاياه وملامحه
الفنية، ومناقشة كتاب لا للعنف.
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