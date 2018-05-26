مختل عقليا يقتل مسنا في الغردقة.. والسبب صادم

تمكّن مختل عقلي من إصابة رجل مسن بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض في أماكن متفرقة بجسده، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الغردقة العام في حالة سيئة جدا.



تلقى العقيد عادل حفني، مأمور قسم ثان الغردقة، إخطارًا بوصول أحمد عبدالموجود علي، 65 سنة، به إصابات بالغة نتيجة طعنات غائرة بأماكن متفرقة بالجسد وجرح قطعي بالرأس.



وتبين من التحقيقات أن شخصًا مختلًا طرق الباب على المسن وحدثت مشادة بينهما، بعد أن فوجئ الأخير بكلام غريب من الشاب الذي كان يتساءل: "لماذا أنت تسكن في بيت وأنا نايم في الشارع"، وقام بطعنه عدة طعنات وفر هاربًا، حيث لم يتعرف العجوز على هذا الشخص.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.