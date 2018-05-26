وزيرة الثقافة: "فعليات معرض فيصل للكتاب موجه للأطفال" (فيديو)







قالت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن منطقة فيصل من المناطق الأكثر حيوية بمحافظة الجيزة، وتنظيم معرض للكتاب، خلال شهر رمضان، يعد خدمة لأهالي المنطقة.





وأكدت الوزيرة، على أن الأنشطة التي تقام على هامش معرض فيصل للكتاب موجة بشكل كبير للأطفال، وذلك سعيًا من وزارة الثقافة ، على تنمية ثقافة ومواهب، الأطفال، بالإضافة إلى وجود الفعليات التي تنساب جميع الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يضم مجموعة من الفعاليات، أبرزها حفل توقيع مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوى يوما أو بعض يوم، وأدب المجالس العرفى لجمعية القبائل العربية، ومناقشة كتاب البطل فى الملاحم الشعبية العربية وقضاياه وملامحه الفنية، ومناقشة كتاب لا للعنف.