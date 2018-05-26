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سفير العراق بالقاهرة يشيد بالجيش المصري في سيناء

السبت 26/مايو/2018 - 01:12 ص
سفير العراق بالقاهرة يشيد بالجيش المصري في سيناء
السفير حبيب الصدر
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أمنية فوزي
 
قال السفير حبيب الصدر، سفير العراق بالقاهرة، إن الأجواء الرمضانية في العراق متقاربة جدًا مع مثيلتها في مصر المفعمة بالألفة والحنين.

وأضاف "الصدر"، خلال حوار خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة: "أجواء مفعمة بالألفة والحميمية برمضان نعيشها في القاهرة وبغداد".

وأشار إلى أن رمضان شهر الجهاد أيضًا على مر التاريخ، مشيدًا بالقوات المسلحة المصرية ودورها وآدائها في سيناء، متابعًا: "جنودنا البواسل في العراق وفي سيناء يواجهون الجماعات الإرهابية التخريبية، ويدافعون عن العرض والمقدسات".
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