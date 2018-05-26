وزير التعليم العالي: لا مساس بمكتب التنسيق حاليا



وأوضح "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "سنتعامل مع كل طالب على حسب الدرجة المئوية التي حصل عليها في الثانوية العامة ومن ثم توزيعه على الكليات في ضوء العرض والطلب بجميع التخصصات".



وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه سيكون هناك تطوير لمنظومة القبول بالجامعات حتى تتواكب مع الخطة الموضوعة في منظومة التعليم الجديد ولكن لن يتم هذا خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الوسيلة المناسب لدخول الطلاب الكليات حسب كفاءتهم وقدراتهم.



ولفت إلى أن مصر احتلت المركز الـ 20 في تكنولوجيا النانو على مستوى العالم حسب أحد التصنيفات العالمية.



شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عدم المساس بمكتب التنسيق، مؤكدا أنه لن يتم تغيير المنظومة في الوقت الحالي.