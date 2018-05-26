بسمة تخطف زوج نيللي كريم.. والأخيرة تواجهها في "اختفاء"

















واجهت "فريدة" والتى تجسد دورها الفنانة نيللى كريم، "سولافا" بسمة، بزواجها من زوجها الروائي والصحفي "شريف" هشام سليم، وأخبرتها "سولافا" بأنها تزوجته بعدما تركته "فريدة" وسافرت وراء أحلامها فى روسيا.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، بمقابلة "فريدة" و"سولافا" الزوجه الثانية لـ"شريف"، واتهام "فريدة" لها بأنها خطفت زوجها منها، إلا أن "سولافا" أكدت لها بأنها ساعدت "شريف" وقتما تخلت هى عنه وقت مرضه وسافرت لتحقيق طموحها والعمل فى روسيا، كما أخبرتها بأنها لن تتخلى عن "شريف" مهما حدث.مسلسل "اختفاء" تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.