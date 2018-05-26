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"عبدالغفار": تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بداية من العام الدراسي المقبل

السبت 26/مايو/2018 - 12:33 ص
عبدالغفار: تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بداية من العام الدراسي المقبل
الدكتور خالد عبدالغفار
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه اتخذ قرارا بتطبيق التصحيح والتعليم الإلكتروني في كافة المناهج والتخصصات مع بداية العام الدراسي القادم بالجامعة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الدولة تعمل على مشاريع قومية كبيرة باستثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات، ومنها إنشاء جامعات تكنولوجية حديثة في مختلف المحافظات ومشاريع البحث العلمي ومدينة الفضاء المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي أن هناك اهتماما كبيرا وتركيزا قويا من الدولة لتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي والفني، متابعا: "نحن لدينا الإمكانات لإحداث التقدم في مجال التعليم".
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