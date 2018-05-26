((اليوم العاشر من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ))

*الفصل الثالث: الوجه وفراسة الأعضاء





*الحواجب





من حيث اشكالها لها أربعة أقسام...





1-الحواجب المتحدة في خط واحد: والمقصود بها أن يقترن الحاجبان عند أصل الأنف ، وتغلب هذه الحواجب في الرجال وتندر في النساء وهى دليل على اهتمام صاحبها بفحص تفاصيل كل ما يراه.





2-الحواجب المتحدة في قوس واحدة: قد يرتفع الحاجبان من الوسط حتى يتكون منهما شكل قوس واحد وصاحب هذا النوع خفيف الروح مرح رغم ان شكله الخارجى يبدو عبوساً سوداوياً.





3-الحاجبان في قوسين مستقلين: وهذا هو الشكل الغالب في وجوه الناس لكن ينبغي أن يكون رفيعا في النساء ليعبر عن رقة الأنثى ويسميه العرب الحواجب النونية لأنها تشبه حرف النون وهذا الحاجب الرفيع من علامات الحسن عند النساء ودليل الخلق الحسن ، عند الرجال فحاجبان كثيفان الشعر علامة على الرجولة والإنتباه والتيقّظ والحذر.





4-الحواجب المنفرشة: ويعنى إنفراش شعر الحواجب من جانبيه وذهابه للوراء ويعنى نقص في الخلق أو خشونة في الملامح ويوجد عند كبار السن الذين قد لايتحملون مزاح الصغار بسبب أعراض الشيخوخة.









**المصدر كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954