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الذهب يتراجع مع تلميح ترامب لاحتمال استمرار المحادثات مع كوريا الشمالية

الجمعة 25/مايو/2018 - 11:02 م
الذهب يتراجع مع تلميح ترامب لاحتمال استمرار المحادثات مع كوريا الشمالية
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وكالات
 
 انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الجمعة لكنها تظل فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع استيعاب المستثمرين أنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اجتماعا مع زعيم كوريا الشمالية قد ينعقد.

وبحلول الساعة 1738 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1303.34 دولار للأوقية، لكنه يظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.9 بالمئة هو الأكبر منذ مارس آذار. وفي وقت سابق، بلغ المعدن أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1307.80 دولار للأوقية.

ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 70 سنتا أو 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1303.70 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل لدى فوركس.كوم ”تمكن الذهب من الاحتفاظ بجزء كبير من المكاسب التي حققها أمس رغم تبادل الولايات المتحدة للرسائل التصالحية مع كوريا الشمالية من جديد، وهو ما عزز أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي“.

وقال كراستن مينكه المحلل لدى جوليوس باير إن من المرجح ألا يكون للضبابية التي تكتنف اجتماع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوى تأثير مؤقت على الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في أوقات القلاقل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.53 دولار للأوقية، متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.4 بالمئة. وفي وقت سابق ارتفع المعدن لأعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند 16.70 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 896 دولارا للأوقية، لكنه يظل مرتفعا 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 977.15 دولار للأوقية، متجها صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي نسبته 1.7 بالمئة.
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