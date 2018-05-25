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متحدياً القانون.. "رونالدينيو" يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة! (صورة)

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:40 م
متحدياً القانون.. رونالدينيو يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة! (صورة)
رونالدينيو
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أفادت عدة تقارير إعلامية بأن لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو سيتزوج امرأتين في "ليلة واحدة".

وبحسب ما جاء في صحيفة The Sun البريطانية، فإنه من المقرر أن يعقد النجم البرازيلي قرانه في شهر أغسطس المقبل على كل من خطيبتيه، بريسيلا كويلهو وبياتريس سوزا.

وبحسب الصحيفة فإن المرأتين يعيشان في "وئام" مع نجم برشلونة السابق منذ ديسمبر في قصره الذي يبلغ سعره 5 مليون يورو بمدينة ريو دي جانيرو.

وبدأ رونالدينيو، الذي ادعى أنه "بارع في تعدد الزوجات"، مواعدة بياتريس بداية من عام 2016، في حين استمرت علاقته مع بريسيلا، الذي بدأت علاقته بها قبل ذلك بعدة سنوات.

تضيف الصحيفة أن كل من المرأتين تتلقيان "بدل نقدي" يبلغ 1500 يورو من لاعب كرة القدم لإنفاقها كما يحلو لهن.

وقال إنه سوف يتزوج منهن في حفل خاص داخل عمارات سانتا مونيكا، في منطقة بارا دا تيجوكا الراقية في مدينة ريو، حيث يعيش منذ عام 2015.

الجدير بالذكر أن رونالدينيو رفع راية تحدي القانون البرازيلي الذي يفرض عقوبة السجن 6 سنوات على تعدد الزوجات.
متحدياً القانون.. "رونالدينيو" يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة! (صورة)
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