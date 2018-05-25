"نانيتا": وافقت على تصوير "شفط دهون" لثقتي بمنتجه هيثم الفيل (صور)

أعربت الفنانة اللبنانية نانيتا، عن سعادتها الشديدة بردود الفعل على برنامج المقالب "شفط دهون" والذى يعرض حصريا على قناة "النهار".

قالت "نانيتا": "وجدت تجاوبا كبيرا من الجمهور ومنهم كثيرون كتبوا فى تعليقاتهم على صفحة قناة النهار على موقع فيسبوك أنهم أحبوا برنامجى أكثر من برنامج رامز لهذا العام، كما سعدت جدا بنسبة المشاهدة العالية التي حظى بها البرنامج وبأن هناك مقاطع تمنه خطت حاجز المليون مشاهدة، وفرحت جدا بتعليقات الجمهور وبأنهم أحبونى فى دور الفتاة المستفزة ومنهم كثيرون من الجمهور اللبنانى الذى يتابع البرنامج لإعجابهم بى، وسعدت جدا أيضا بالتهنئة التى قدمها لى الفنان إدوارد على البرنامج وإبلاغى بأنه يتابعه وسعيد به وبأدائى".

تابعت نانيتا: "وافقت على تصوير البرنامج لثقتى الشديدة فى منتجه هيثم الفيل، وعرضت على الفكرة ولم يكن هناك اسكريبت حيث كان مطلوب منى أن أستفز الضحية بطريقتى وبشكل ارتجالى، ولم أكن متأكدة وقت تصويره من أنه سيعرض بشهر رمضان او سيعرض بأى قناة، وعندما ارسل لي هيثم الفيل بوستر دعاية عرض البرنامج على قناة النهار وعليه صورتى سعدت جدا".

أما عن كواليس تصوير البرنامج قالت "نانيتا": "كانت أجواء التصوير جميلة جدا والحالة بين فريق عمل البرنامج رائعة رغم المواقف الصعبة التى مررنا بها، حيث قمنا بتصوير البرنامج كاملا فى أيام معدودة، وهناك حلقات سجلناها وتم رفض إذاعتها بناءا على رغبة ضيوف تلك الحلقات من الضحايا‘ وقمنا بتسجيل حلقات أخرى بدلا منها، وهناك أيضا العديد الذين غادروا مكان التصوير بسبب طول فترة انتظارهم".

تابعت "نانيتا": "من المواقف الصعبة أيضا أنه خلال إحدى الحلقات التي قمنا بتسجيلها قامت إحدي السيدات بضربي بعنف مما اضطرنا لوقف التصوير لمدة يوم لعدم قدرتي علي التصوير بسبب ضربها المبرح لى، الإضافة لمعاناتى بسبب شد شعري في أغلب الحلقات‘ وحتى الآن مازال هناك لدى آثار كدمات زرقاء على جسدى نتيجة للضرب الذى تعرضت له خلال تصوير حلقات البرنامج".

كما أكدت نانيتا أن هناك ضحايا أخذن وقتا طويلا حتي يقبلن اعتذار طاقم العمل عن المقلب، وهناك سيدة اعتقدت أنها سيتم خطفها هى وزوجها من قبل فريق عمل البرنامج واستغرق الامر لما يقرب الساعة بعد إبلاغها بأن هذا مقلب حتى تقتنع .

أما عن الجديد لديها قالت نانيتا :"عرض على المشاركة فى بطولة فيلم لبنانى ومسلسل لبنانى سيتم تصويرهما بعد عيدالفطر ولكن هذاالعرض مجرد عرض شفوى حتى الآن".

يذكر أن برنامج "شفط دهون" من نوعية برامج المقالب تقوم فكرته على استدراج الضحية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال الأصدقاء، حيث يتم تقديم عرض للمتزوجين والمخطوبين عن طريق عيادة تجميل تدعى pinky clinic ، وعندما يصل الزوجين أو المخطوبين للعيادة تقوم بطلة البرنامج "نانيتا" باستفزاز الزوجة وبعد لحظات يتم دعوة الزوج خارج الاستراحة لاستكمال بياناتهم ليتم تعريفه بأن هذا المكان ليس عيادة وأنهم يودون عمل مقلب فى زوجته ويطلبون منه مساعدتهم في ذلك.