دميتري كوزاك: المستثمرون الأجانب متفائلون لمواصلة العمل في روسيا

صرح دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب متفائلين عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتزمون مواصلة العمل في روسيا.





وقال كوزاك، خلال مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كل شركة تحدثت عن رؤيتها للمشاكل، التي تواجهها. وهم لا يواجهون مشاكل كبيرة، وأجاب الرئيس، عن جميع الأسئلة، ويشعرون بتفاؤل للعمل في المستقبل.



