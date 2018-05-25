دميتري كوزاك: المستثمرون الأجانب متفائلون لمواصلة العمل في روسيا
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:45 م
صرح دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب متفائلين عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتزمون مواصلة العمل في روسيا.
وقال كوزاك، خلال مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كل شركة تحدثت عن رؤيتها للمشاكل، التي تواجهها. وهم لا يواجهون مشاكل كبيرة، وأجاب الرئيس، عن جميع الأسئلة، ويشعرون بتفاؤل للعمل في المستقبل.
ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية السياسية، ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في روسيا منذ عام 1997، ويسمى هذا المنتدى الاقتصادي بـمنتدى دافوس الروسي، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.