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سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:45 م
سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات الجمعة، عند آخر إغلاقات أمس الخميس، وسجل الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 للبيع في البنك المركزي.

وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
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