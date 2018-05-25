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حسن نصر الله يتعهد بمكافحة الفساد

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:38 م
حسن نصر الله يتعهد بمكافحة الفساد
أرشيفية
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ناشد الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنصاره، اليوم الجمعة، إلى الصمود في وجه العقوبات الأمريكية، التي تستهدف الحزب والاستعداد لمزيد من الضغوط عليه.

وتعهد نصر الله، بالبدء في حملة كبرى لمكافحة الفساد في لبنان، محذرا من أن الدولة ستواجه انهيارا ماليا إذا لم يتم وقف الهدر.

يذكر أن حزب الله، وجماعات وأفراد مؤيدون له قد فازوا بأغلبية المقاعد البرلمانية، ومن المقرر أن يشكل سعد الحريري الحكومة الائتلافية المقبلة، التي ستشمل الأحزاب الرئيسية بما فيها "حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة قد سعت إلى قطع التمويل عن حزب الله، وفرضت عقوبات الأسبوع الماضي على ممثله في إيران بالإضافة إلى ممول رئيسي وخمس شركات في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعلنت واشنطن، وشركاء خليجيون فرض مزيد من العقوبات على "حزب الله، بما في ذلك أكبر قائدين فيه نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم.

ووصف نصر الله، العقوبات بأنها "جزء من المعركة" وقال إنها لن تؤثر على زعماء الحزب لكنها قد تنال من داعميه، وقال "فيما يتعلق بي شخصيا أو بإخواني، الموضوع ليس له أثر مالي، هم يهدفون لإبعاد الناس عنا".

وقال إن العقوبات الأمريكية، لن تؤثر على تشكيل حكومة جديدة في لبنان من المقرر أن يبدأ العمل على تشكيلها الأسبوع المقبل.
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