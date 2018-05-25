طريقة تحضير الإكلير بكريمة الكاسترد

الاكلير بكريمة الكاسترد، وصفة حلى فرنسية ومشهورة بشكل كبير حول العالم، وهي تحمل اضافة الى الشكل الجميل الطعم الاخاذ والخفيف المشبع بالكريمة وصلصة الشوكولاته.





ويتطلب تحضير الاكلير ببعض الجهد لكنه يعطي نتيجة مذهلة للحلوى الفرنسية التي تأتي على شكل ساندويشات صغيرة محشوة بحشوة الكاسترد الخفيف وتعلوها طبقة من صلصة الشوكولاته السلسة التي تضفي عليها مذاقا خلابا.





تعلمي معنا اليوم طريقة عمل الاكلير بكريمة الكاسترد من الشيف العربية المشهورة، منال العالم.





المقادير:





للعجينة:

1 كوب ماء.

¼ كوب زبدة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب دقيق.

3 حبة كبيرة بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.





لعمل كريمة الكاسترد:

3 حبة كبيرة صفار البيض.

¼ كوب سكر ناعم الحبيبات.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1/8 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 كوب حليب.





لعمل صلصة الشوكولاته:

¼ كوب كريمة سائلة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 ملعقة صغيرة عسل.

100 جرام شوكولاته.





طريقة التحضير:

- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن وسخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.





- احضري صواني قصيرة الحافة وضعي فيها قطعة من ورق الزبدة.





- لتحضير العجينة، في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي الماء والزبدة، ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء وتذوب الزبدة.





- على قطعة من ورق الزبدة او في طبق عميق انخلي الدقيق والملح.





- اضيفي خليط الدقيق الى الماء المغلي في القدر وقلبي بسرعة إلى أن تتكون لديك العجينة. قلبي العجينة على النار لعدة دقائق إلى أن تجف وتتماسك وتصبح كتلة واحدة.





- ضعي العجينة في طبق واسع ودعيها لتبرد قليلا قبل اضافة صفار البيض كي لا يتكتل البيض عند إضافته على العجينة الساخنة.





- ضعي العجينة في وعاء الخلاط، ثبتي مضرب التقليب وشغلي على سرعة متوسطة لتبرد العجينة قليلا ثم ابدأي بإضافة البيض. شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي البيضة. أضيفي البيضة الثانية وشغلي على سرعة متوسطة لتختفي، أضيفي البيضة الثالثة والفانيليا وشغلي لتختفي البيضة وتحصلي على عجينة ناعمة ودبقة.





- ضعي العجينة في كيس للتزين مثبت به قمع ذو فتحة مقاس نصف بوصة أو أكبر.





- ضعي القمع على الصينية واضغطي عليه بخفة كي تخرج العجينة منه على شكل إصبع متوسط الحجم أو حسب الحجم الذي تفضلين.





- اخبزي الاكلير لمدة 20 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبي غامق ويجف تماما، ثم دعي الاكلير يبرد تماما.





- لتحضير كريمة الكاسترد، في كوب مكيال ضعي صفار البيض، السكر النشا والملح، وقلبي المكونات بمضرب شبك يدوي صغير لتختلط المواد وتتجانس.





- في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم اضيفي الحليب، ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي ليسخن الحليب ويبدأ بالغليان.





- اضيفي القليل من الحليب الساخن على خليط البيض في الكوب، قلبي لتختلط المواد ويتجانس الخليط. اسكبي الخليط على بقية الحليب في القدر وأعيديه على النار وقلبي بملعقة خشبية إلى أن يغلي خليط الكاسترد وستلاحظين أن بعض الكتل بدأت تتكون في الخليط. هذه نتيجة طبيعية عند عمل الكاسترد لا تقلقي.





- قلبي الكاسترد بالملعقة بسرعة جدا إلى أن تختفي الكتل ويصبح الكاسترد ناعما وجاهز للاستعمال. أضيفي الفانيليا وضعي الكاسترد في طبق وغلفيه بقطعة من النايلون ودعيه يبرد تماما قبل الاستخدام.





- لعمل صلصة الشوكولاتة، في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم ضعي الكريمة، الفانيليا والعسل، ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن تبدأ الكريمة بالغليان. أضيفي الشوكولاتة وقلبي إلى أن تذوب الشوكولاتة وتحصلي على صلصة شوكولاتة ناعمة ثم دعيها لتبرد قبل الاستخدام.





- لتشكيل الاكلير، باستعمال سكين منشارية اقطعي اصابع الاكلير طوليا، ضعي القليل من صلصة الكاسترد في وسط الاكلير. أمسكي قطعة الإكلير واغمسيها في صلصة الشوكلاتة.



