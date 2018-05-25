قبل نهائي كييف.. كل ما قدمه محمد صلاح ضد أندية أسبانيا (تاريخ وأرقام)

يتطلع الدولي المصري محمد صلاح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي عندما يواجه نظيره ريال مدريد الاسباني، في تمام التاسعة إلا ربع مساء السبت ، علي الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية "كييف" في نهائي البطولة.









ويقدم الدولي المصري محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حقق خلاله العديد من الألقاب الشخصية وحصل علي جوائز عديدة كما حطم الكثير من الأرقام القياسية وأصبح أيقونة الريدز، ويُمني النفس بتتويج موسمه الرائع مع الفريق الإنجليزي بالفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا علي حساب ريال مدريد مساء السبت.









وتقابل"الفرعون المصري" محمد صلاح خلال رحلة احترافه الأوروبية مع أندية إسبانيا في 10 مباريات، قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي "الشامبيونز ليج"، بواقع (8 مباريات رسمية – ومباراتين وديتين)، خسر في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في 3 مباريات، وسجل "ًصلاح" 3 أهداف في شباك الأسبان بواقع (هدفين في أشبيلية – هدف في فالنسيا)، كما صنع هدفًا سجله زميله السابق في روما "دجيكو" في شباك فريق فياريال .









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد أندية أسبانيا:-









- أشبيلية:

تقابل "محمد صلاح" مع أشبيلية الإسباني عندما كان لاعبًا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي مرتين ضمن فعاليات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في موسم (2014/2015)، وفاز الفريق الاسباني ذهاباً وإياباً بنتيجة (3/0) ، (2/0) علي الترتيب وتأهل للمباراة النهائية وتوج باللقب الأوروبي.





تجدد اللقاء بين محمد صلاح وفريق أشبيلية الأسباني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن هذه المرة وهو لاعبًا في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي (2-2)، (3-3)، وسجل صلاح هدفًا في مباراة الذهاب.





وخاض محمد صلاح مواجهة ودية مع فريقه روما الإيطالي ضد أشبيلية في 14 أغسطس 2015 وفاز الفريق الإيطالي بنتيجة 6/4 وسجل النجم المصري هدفًا لفريقه.









- برشلونة:

واجه محمد صلاح مع روما الإيطالي فريق برشلونة الإسباني مرة وحيدة في 16 سبتمبر 2015 ضمن فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم (2015/2016) ، وإنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 علي ملعب "الأولمبيكو" ، وأنقذت الإصابة "الفرعون المصري" من هزيمة مذلة أمام العملاق الكتالوني بنتيجة 6/1 في لقاء الإياب بأسبانيا.









- ريال مدريد:

واجه "صلاح" مع روما الإيطالي، فريق ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وخسر الفريق الإيطالي إيابًا وذهابًا بنتيجة واحدة (2-0)، ويعد هذا "فأل سيئ" علي ليفربول قبل مواجهة الفريق الملكي مساء السبت في نهائي البطولة القارية.









- فياريال:

تجددت المواجهة بين الفرعون المصري والأندية الإسبانية عندما واجه مع فريقه السابق روما، فريق فياريال الإسباني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أوروبا في 16 فبراير 2016 و انتهي اللقاء بفوز الفريق الايطالي 4-0، ولم يشارك في لقاء الإياب الذي انتهي بفوز بطل أسبانيا 1-0.









- فالنسيا:

خاض محمد صلاح مع فريقه روما الإيطالي مواجهة ودية أمام فريق فالنسيا الأسباني في 8 أغسطس لعام 2015 وفاز فريقه بنتيجة 3/1، وسجل صلاح هدفًا لفريقه.



