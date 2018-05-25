حمزة نمرة: أتمنى دخول مجال الغناء الأطفال

كشف الفنان حمزة نمرة عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية وذلك عبر برنامج "صدة ردة" على راديو إينرجي تردد ٩٢.١.

وقال حمزة الذي تحدث بمصطلحات كروية لطبيعية البرنامج أن الفن لعبة جماعية ولكن في الكثير يتم تسليط الضوء على شخص واحد ضمن تلك المجموعة وهنا ينسب له النجاح أو الفشل فيما يقدمه.

وبسؤاله عن الاحتراف والهواية، قال" الخط الفاصل بين الهواية والاحتراف هو قرار داخلى للشخص فإن قرر الفنان الاحتراف عليه تخصيص الوقت الكافي للتدريب والعمل"، وأضاف: " أعتقد ألبوم احلم معايا هو بداية اتخاذى لقرار انى هكمل غناء".

وعن دكة الاحتياطي في حياته، قال "دكة الاحتياط هو انك تشتغل فى مجال مش بتحبه لانك وقتها بتبقى جوه الملعب مستنى الفرصة، اما أنك لا تعمل مطلقاً فهذا يعني أنك في إصابة وحياتها تبتعد عن الملعب".

وعن كواليس البوم "احلم معايا"، قال" كان سبب اكمال طريق الفن، و لعبت فيه اشواط إضافية وأخد منى وقت كثير، فتم تنفيذه في ٢٠٠١ و نزل في ٢٠٠٨ ، فكان زى الولادة المتعسرة ".

وعن مفهوم الاستاد في حياته، قال "أكثر استاد بحبه هو الحفلات اللايف و تفاعل الجمهور، و أحب استاد التلحين واستمتع به كثيرا، كذلك احب التوزيع رغم انه يحتاج وقت"، وأضاف "عزف الجيتار استاد لطيف ولكت غير متخصص فيه ، واتمني التدرب على العود بشكل أكثر ولكن هندسة الصوت أجد انها تستهلك وقت كبير رغم حبي لها".

وقال نمرة في حديثه "أغنية دارى ياقلبي حققت نتيجة اعلى بكثير مما كنت اتوقع لها، فقد غنتها صدفه في أحد البرامج لأنها حزينة وحاسس بها لكن لم يخطر ببالى مطلقا ان تصبح هيت لان الهيتس حاليا هو اللايت، ولكن احمد الله على كل هذا النجاح الذي وجدته بعد ٤ سنين غياب"، وقال " كأس العالم الذي اتمناه دخول مجال الغناء الأطفال، وبشكل شخصى اسرتى زوجتى واولادى".