"عبدالغفار": ما يقرب من 70 ألف طالب من الدول الأفريقية والأسيوية يتلقون تعليمهم في مصر
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:35 م
داليا الحسين
وصف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار إنشاء أفرع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بأنه نقلة نوعية كبيرة للتعليم في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية الدولة 2030.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الكثير من الدول الإفريقية تحرص على تعليم أبنائها في مصر، كاشفا أن ما يقرب من 70 ألف طالب من الدول الأفريقية والأسيوية يتلقون تعليمهم في مصر.
وتابع وزير التعليم العالي: " نسعى إلى التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية مصر لزيادة عدد الدارسين الوافدين".
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