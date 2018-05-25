رمضان في "غينيا".. زي خاص لشهر العبادة والزواج! (صور)

يستقبل المسلمون في غينيا والتى تقع غرب أفريقيا، وتطل على المحيط الأطلسي، وعدد سكانها يقارب 10 ملايين نسمة، وتقدّر نسبة المسلمين فيها بـ90٪ شهر رمضان المبارك باستعدادات نفسية وروحية لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومن أبرز مظاهر الاستعداد الزواج، ويرجع السبب فى ذلك التبرك بقدوم الشهر المبارك، وتصل نسبة الزواج في هذه الفترة إلى 60٪ من السكان.





الجدير بالذكر ان تقسم غينيا إلى ثلاثة أقاليم أساسية: "غينيا الساحلية وغينيا الغابية وغينيا الوسطى"، ومع اختلاف القبائل تختلف العادات والتقاليد، إلا أن رمضان يوحدهم جميعًا، حيث إن القبائل تفطر مع بعضها البعض.





فعندما يثبت رؤية الهلال من قبل الهيئة المختصة، تتحوَّل كلّ الأماكن الخاصة والعامة إلى دور العبادة والتضرّع وأداء صلاة التراويح وتتحوّل الشوارع إلى مساجد، ويلتزم كلّ المسلمين بشعائر الصيام والصلاة نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً.





وتمتلئ المساجد والشوارع بالمصلين وتغلق الملاهي خلال شهر رمضان، ولا تقتصر الصلاة فقط في المساجد، وإنما تتحوّل كل الشوارع والساحات العامَّة والخاصة إلى مساجد حينما يدخل وقت الفريضة.





وتبدأ الدروس العامَّة من بعد الظهر وتستمر حتى الإفطار وكذلك أثناء التراويح، كما تعقد الدروس في الأسواق أمام المحلات التجارية لمدة من 30 دقيقة إلى ساعة ونصف، وهذا، ويفضل الناس الإفطار مع اسرهم ولا يوجد إقبال على الإفطار الجماعي.





كما يلتزم الجميع بارتداء زى خاص يلتزم الكل به فى رمضان حتى غير الملتزمين دينيًا، ويتكون من قفطان طويل منقوش بنقوش جميلة، وقبعة مصنوعة بطريقة مميزة، كما تمنع الحكومة فتح أى مطعم أو مقهى فى نهار رمضان احترامًا لهذا الشهر الكريم، على أن تفتح جميع المقاهى والمطاعم بعد صلاة المغرب.



