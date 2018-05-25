ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رضا عبد العال: "عبدالله السعيد ضحك على مصر.. ومدحت شلبي على كل لون" (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:34 م
رضا عبد العال: عبدالله السعيد ضحك على مصر.. ومدحت شلبي على كل لون (فيديو)
رضا عبد العال
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف كابتن رضا عبدالعال، لاعب كرة قدم مصري ودولي معتزل، ومحلل رياضي، عن أفضل 3 لاعيبة في تاريخ مصر، قائلًا؛ محمود الخطيب، فاروق جعفر، حسن شحاتة، متابعًا: "كابتن فاروق جعفر هو السبب في إني ألعب كورة، رغم أنه مشاني من الزمالك".

وعلق على صورة كابتن عبدالله السعيد، لاعب كرة قدم، قائلًا: "ضحك على مصر"، وعن صورة عصام الحضري، قال: "الأسطورة، وهيفضل يلعب لحد ما ما يشيلوه بالإسعاف"، وانتقد كابتن مدحت شلبي، قائلًا: "على كل لون، ويسير بمبدأ المصلحة".

وأضاف: "بحلم أدرب الزمالك ومنتخب مصر، بس لما الأسياد ترضى عننا"، متابعًا: "سبب وجودي في الأهلي هو عدم تقديري معنويًا وإنسانيًا من نادي الزمالك، وذهبت إلى الأهلي عندًا في الزمالك، والأهلي هو إللي جاني".
المزيد عن: مدحت شلبي كابتن رضا عبدالعال التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
1
x
13:00
1
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
1
x
21:00
0
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 11:00:06 PM