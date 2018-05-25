رضا عبد العال: "عبدالله السعيد ضحك على مصر.. ومدحت شلبي على كل لون" (فيديو)

كشف كابتن رضا عبدالعال، لاعب كرة قدم مصري ودولي معتزل، ومحلل رياضي، عن أفضل 3 لاعيبة في تاريخ مصر، قائلًا؛ محمود الخطيب، فاروق جعفر، حسن شحاتة، متابعًا: "كابتن فاروق جعفر هو السبب في إني ألعب كورة، رغم أنه مشاني من الزمالك".





وعلق على صورة كابتن عبدالله السعيد، لاعب كرة قدم، قائلًا: "ضحك على مصر"، وعن صورة عصام الحضري، قال: "الأسطورة، وهيفضل يلعب لحد ما ما يشيلوه بالإسعاف"، وانتقد كابتن مدحت شلبي، قائلًا: "على كل لون، ويسير بمبدأ المصلحة".



