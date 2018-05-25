رضا عبد العال: "عبدالله السعيد ضحك على مصر.. ومدحت شلبي على كل لون" (فيديو)
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:34 م
أمنية فوزي
كشف كابتن رضا عبدالعال، لاعب كرة قدم مصري ودولي معتزل، ومحلل رياضي، عن أفضل 3 لاعيبة في تاريخ مصر، قائلًا؛ محمود الخطيب، فاروق جعفر، حسن شحاتة، متابعًا: "كابتن فاروق جعفر هو السبب في إني ألعب كورة، رغم أنه مشاني من الزمالك".
وعلق على صورة كابتن عبدالله السعيد، لاعب كرة قدم، قائلًا: "ضحك على مصر"، وعن صورة عصام الحضري، قال: "الأسطورة، وهيفضل يلعب لحد ما ما يشيلوه بالإسعاف"، وانتقد كابتن مدحت شلبي، قائلًا: "على كل لون، ويسير بمبدأ المصلحة".
وأضاف: "بحلم أدرب الزمالك ومنتخب مصر، بس لما الأسياد ترضى عننا"، متابعًا: "سبب وجودي في الأهلي هو عدم تقديري معنويًا وإنسانيًا من نادي الزمالك، وذهبت إلى الأهلي عندًا في الزمالك، والأهلي هو إللي جاني".
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