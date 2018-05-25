فولفو تكشف عن شاحنتها الكهربائية الثانية "FE" المخصصة للأحمال الثقيلة جداً
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:24 م
كشفت فولفو عن شاحنتها الكهربائية الثانية FE وهي أكبر من الشاحنة الأولى ومخصصة للأحمال الثقيلة جداً والتي تستطيع أن تتسع إلى حمولة تصل إلى 27 طن.
الشاحنة مزودة بمحركين كهربائيين بسعة إجمالية تصل إلى 370 كيلوواط/س بينما هناك خيارين للبطارية الأولى بحجم 200 والثانية بحجم 300 كيلوواط/س حيث تستطيع قطع مسافة 200 كم، يذكر أن الشركة ستقوم بإنتاج شاحنتها الجديدة في العام 2019 في مصنعها في هامبورغ الألمانية.
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