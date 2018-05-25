فولفو تكشف عن شاحنتها الكهربائية الثانية "FE" المخصصة للأحمال الثقيلة جداً

كشفت فولفو عن شاحنتها الكهربائية الثانية FE وهي أكبر من الشاحنة الأولى ومخصصة للأحمال الثقيلة جداً والتي تستطيع أن تتسع إلى حمولة تصل إلى 27 طن.



