5 % خسائر النفط فى أسبوع

هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية بنحو 5% مع مخاوف زيادة الإنتاج.





ويأتى التراجع الحاد للخام الأمريكي، مع إشارات بأن منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها يبحثون زيادة المعروض من النفط لتعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا جراء العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار.





فيما كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم بمقدار 15 منصة.





كما أدت قفزة مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على أسعار الخام الأمريكي "نايمكس" ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 4.9%.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 4% إلى 67.88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1 مايو الجاري.





وبحلول الساعة 6:44 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنسبة 3.1% إلى 76.32 دولار للبرميل.