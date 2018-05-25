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أردوغان يعقد صفقات بالملايين مع إسرائيل

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:23 م
أردوغان يعقد صفقات بالملايين مع إسرائيل
أرشيفية
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يدعي الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أنه حامي الإسلام وقاهر إسرائيل، لكن الأيام تكشف حقيقة صفقاته مع الصهاينة.

وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تقدمًا كبيرًا على لامستوى التكنولوجي، فقد قامت اسرائيل بتحديث مقاتلات f-4 phantom و f-5 التركيه بصفقة قيمتها 900 مليون دولار.

وقامت بتحديث دبابات M60  التركيه الى المعيار SABRA الاسرائيلي بصفقة بلغت قيمتها 700 مليون دولار، وبيع صواريخ Popeye-II , Popeye-I لتركيا في صفقة تجاوز قيمتها 200 مليون دولار.

وفي صفقة تجاوزت قيمتها الـ200 مليون دولار ببيع طائرات ” درونز ” من طراز IAI Heron إلى تركيا .

هذا إضافة إلى وجود نصب تذكاري في منطقة يهود بإسرائيل لمؤسس الدولة التركيه اتاتورك، ما يدل على متانة العلاقات التاريخية بينهما.
المزيد عن: طائرات صفقات تركيا الرئيس التركى الإسلام إسرائيل أردوغان
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