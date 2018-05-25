هشام عباس يُشعل حفل خيمة رمضانية بالشيخ زايد بأغنية "مو صلاح" (صور)

أحيا النجم هشام عباس، أمس الخميس، حفلا غنائيا خاصا بخيمة "ع الطاولة" بالشيخ زايد، بحضور كبير لجمهوره الذي اندمج مع اغانيه طوال الحفل بالرقص والغناء في فقرة مميزة باغاني التسعينيات للنجم الكبير هشام عباس منها: "فينو، ماتبطليش، حاله من حالي، ناري نارين"، وغيرها من الاغاني التي اشعلت حماس الحضور طوال الحفل؛ الا ان النجم الكبير هشام عباس اراد تغيير ايقاع الحفل على طريقته الخاصة فبعد تهنئته للحضور بحلول شهر رمضان المبارك حرص على تهنئة اللاعب محمد صلاح على وصوله المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا المقرر اقامتها غدا السبت فقام بغناء أغنية "مو صلاح" التي اهداها له احتفالا بتتويجه بجائزة افضل لاعب بإفريقيا.

وبمجرد غناء هشام عباس لاولى كلمات الاغنية التي تبدأ باسم "مو صلاح" امتلأ مكان الحفل بالرقص والغناء احتفالا بابننا محمد صلاح على حد قول النجم الكبير هشام عباس.

الحفل من تنظيم شركة Sol ، وتصوير وتوثيق الحدث لشركة كوتي ايمدجز لصاحبها أحمد كوتي.