حورية فرغلي تتحدى آلام الأنف بالعملية الـ 8.. وتعود بـ "فورمة جديدة"

فارسة من الدرجة الأولى، ملكة جمال مصر 2002 متنازلة عن اللقب لوصيفتها – آنذاك- عرفت بأنها كوكي أو كامليا الفتاة المدللة الغنية في حكايات بنات، وروح بنت الفلاحين المصابة بمس جني في ساحرة الجنوب، فأخذت من معنى اسمها نصيبًا إلا أن سهام القدر كانت بالمرصاد حرمتها من الإنجاب وتسببت في 8 عمليات جراحية في الأنف ومنعها من ممارسة الفروسية باحتراف، إنها حورية فرغلي.

أزمات في حياتها

تسللت الأمراض حول حياة حورية فرغلي بشكل مفاجئ، فعلى الرغم من أنها نجمها سطع بعرش الجمال كملكة جمال مصر وكفنانة وفارسة، إلا أنها بدأت بكسر في الأنف تسبب في إجراء أكثر من عملية جراحية، بالإضافة إلى إزالة الرحم.

السبب الحقيقي لإزالة الرحم

قالت حورية فرغلي، في تصريحات صحفية، أن السبب الحقيقي لإزالة الرحم خوفها من تسلل سرطان الرحم إليها، حيث أن هذا مرض وراثي بعائلتها، خاصة بعد أن أختها من والدها قد أزالت الرحم لهذا السبب أيضًا، مؤكدة أنها راضية بالقدر.

ست ستات

وعقب نجاح فيلمها الأخير طلق صناعي، قالت عبر مداخلة هاتفية لإحدى البرامج الفضائية: "أنها لم تتخيل أن يحظي دورها بإعجاب الجمهور، وأن يتعاطف معها بهذا الشكل"، واستكملت ضاحكة عن سؤالها باستئصال الرحم : "لا خالص أنا معنديش رحم، بس أنا ست الستات برضه".

"كنت ملكة جمال مصر في 2002 هجمل نفسى ليه"

طالت الإشاعات حياة حورية فرغلي، حتى اتهمت بأنها تجري عمليات تجميل لأنفها، ولإنهاء هذه الإشاعات خرجت عبر عدة برامج تليفزيونية وصفحات الجرائد لتؤكد: "كنت ملكة جمال مصر في 2002 هجمل نفسى ليه"، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي في هذه العمليات يرجع وراء وقوعها من حصانها، قائلة: "كنت بفسح الحصان فجأت قطتين بيتخانقوا قدامه فهو خاف ونط في الهواء وقعت أنا على وشي وهو وقع فوقي ومناخيري اتكسرت"؛ حيث أنها بطلة فروسية، وتسببت الوقعة إلى كسر الأنف وإصابتها بالديسك منعها من استمرار فروسيتها كاحتراف.

أخطاء الأطباء

وقالت فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E": "إن أحد الأطباء الذى كان من المفترض أن يصلح لها الأنف أحدث تلف فى وضع التنفس بالأنف ما دفعني للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح ما حدث فحدث ما حدث"، مشيرة إلى أن حالتها الصحية والنفسية تراجعت بسبب كم العمليات الكثيرة التى أجرتها بسبب حادث سقوطها من أعلى الحصان.

قبل العملية الأخيرة

وأكدت حورية فرغلي أنها "قاومت الألفاظ الجارحة التي يوجهها لي البعض ويطالبني بعدم التمثيل"، ومن ثم: "عملت استفتاء عبر فيس بوك ووجدت أن أكثر جمهوري يطالبها بالاستمرار فى التمثيل، أنا الحمد الله الآن بقيت زى الفل وفاضل عملية أخيرة هعملها فى منخيرى..وأنا ممكن أتنازل عن التمثيل لو أن شكلي مبقيش يعجب".

8 عمليات جراحية للأنف

خضعت حورية فرغلي لـ 8 عمليات جراحية للأنف خلال الـ 3 سنوات الماضية؛ تسببت في تغيير ملامح وجهها بشكل كبير؛ وأثر ذلك على حالة التنفس لها أيضًا، ، مؤكدة في تصريحتها: "أن السنتين التلاتة اللى عدو أنا عملت 7 عمليات بسبب الحادثة والناس تقول أن ده بسبب عمليات وده كان بيموتني".

ملبوسة بالجن

خرجت الفنانة حورية فرغلي بتصريحات مثيرة للجدل، مؤكدة أنه خلال تمثيلها لـ "ساحرة الجنوب" شعرت بتأثرها بشخصية روح، حتى ظنت أنها "ملبوسة بالجن فعلًا"، كما أنها "امتنعت عن الطعام والأكل أثناء التصوير، لتظهر هزيلة ولديها نفس ردود أفعال المصابات بمس من الجن".

الفورمة

ودونت فرغلي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق الانستجرام: "بشكر كل الناس اللي سألت عني الفتره اللي فاتت شكرا علي محبتكم اللي من القلب، الحمد لله عملت العملية وأنا بخير وصحتي كويسة، ومبسوطة ان بتمرن مع كابتن محمد أبو النجا، وإن شاء الله نعمل فورمة جامدة"، تعقيبًا لأخر عملية جراحية أجرتها مؤخرًا للأنف.