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الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:19 م
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في ممنوع الاقتراب أو التصوير (صور)
نسرين أمين
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أحمد رمضان متولي
 

خطفت الفنانة نسرين أمين، خطف أنظار الجمهور خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع النجمة زينة والمعروض حالياً على قناة mbc مصر بشكل حصرى، ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

 

وأشاد الجمهور بأداء نسرين أمين المقنع لدور "مهرة" الذي تجسده في المسلسل حيث ان الدور به تناقضات بالأحداث لاسيما وأنها تظهر في كممثلة وصديقة لـ"كامليا منصور" الذى تجسدها زينة، وفى نفس الوقت تدبر لها المكائد نظراً لوجود صراع بينهما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من العمل.

 

مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، ومى القاضى، صفوة، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وعلى الطيب، وهدى الإتربى، وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد أبو الوفا والعمل من تأليف محمد الصفتى، وإخراج زياد الوشاحى.

 

وفى سياق متصل تظهر نسرين بدور كوميدى مختلف تماماً في مسلسل "عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم والمعروض ايضاً في شهر رمضان هذا العام، حيث اختارت نسرين شخصيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما لتقديمها هذا العام فيما اعتذرت عن أكثر من عمل آخر.

الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" (صور)
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