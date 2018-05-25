خالد بن سلمان: من يزايدون علينا في قضية فلسطين يسفكون دماء العرب

غرد خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، عبر تويتر، وقال، ظلت قضية فلسطين على مدى ٧٠ عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا الى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولازالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات.





أكد خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، على دور المملكة في نصرة القضية الفلسطينة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن من يزايدون على المملكة يدورون في فلك إيران التي تسفك دماء العرب.





وأضاف، وتقف المملكة اليوم، في مقدمة الدول العربية والإسلامية الى جانب الشعب الفلسطيني، في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرين بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة.





وتابع، أن قيام المملكة بقيادة الملك سلمان، الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميرا للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لافضل فيه ولامنة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه ارض مسرى النبي، وأولى القبلتين.



