حنان مطاوع تُهرب "الألماس" داخل فساتين الديفليه بـ "الرحلة"

مازالت أحداث مسلسل "الرحلة" تتولى، والذى يعرض حاليا على شاشة قناة dmc، حيث شهدت الحلقة الثامنة عثور كرمة "ثراء جبيل" على الطفلة "سلمى" ابنة ريهام عبد الغفور وباسل الخياط عن طريق "عامل البنسيون الذى يعلم مكانها هى ووالدتها.

كذلك رفضت كيمى "حنان مطاوع" عرضا من شركة كبيرة بميلغ 50 ألف دولار من أجل الديفليه ، علما بأنها مديونة ببالغ مالية كبيرة، خاصة وأن العرض من شركة لها تعاملات فى غسيل الأموال، رغم أنها مصابة بمرض السرطان، بينما شهدت الحلقة أيضا وفاة والد المؤلف "آدم منصور"، والذى يجسده وليد فواز.

على جانب آخر ساوم محامى "كيمى" للموافقة على تهريب "الالماس" فى فساتين المقر أن تقيمه خارج مصر، وستتلقى أمولا طائله نظير ذلك، ولكنها نهرته بشدة ورفضت العرض، كما حصل "أسامة" على منزل عائلته وأشتراه من أقاربه ، كذلك اتفقت "كارما" مع عامل البنسيون على دفع 5 ألاف جنيه نظير مقابلتها للطفلة سلمى.





وفى نهاية الحلقة حدثت مفاجأة كبيرة بموافقة "كيمى" حنان مطاوع على عرض المحامى الخاص بها، وهو تهريب "الألماس" فى فساتين الديفليه.