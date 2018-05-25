انتشال جثمان طفل غرق في ترعة سيدي عبدالرحيم القناوي بـ"قنا"

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بإشراف العقيد محمد علي، رئيس قسم الانقاذ النهري، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة السيد بمدينة قنا.



وتلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع طفل مجهول الهوية ييلغ 4 سنوات، غرقا في ترعة السيد بمنطقة سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.



وتم نقل جثة الطفل لمستشفى قنا العام، لعرضه على الطب الشرعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

