"تعليم سيدي سالم" تنظم دوة تدريبية لأعمال الكنترول بـ"كفر الشيخ" (صور)

نظم قسم التدريب بإدارة سيدي سالم التعليمية بكفر الشيخ، سلسلة من التدريبات للمعلمين، برئاسة محمد حسن شتا، مدير عام الادارة، وذلك على التدريب عن أعمال الكنترول وكانت الفئه المستهدفة مجموعة من معلمي المرحلة الإبتدائية والاعدادية لخلق كوادر جديدة قادرة على القيام بكل ما يخص باعمال الكنترول.



وقال إن هذا التدريب ياتي كنوع من التنمية المستدامة للمعلمين واستغلال الاجازة الصيفية في صقل قدرات المعلمين وضمن النشاط الصيفي وانه سوف يتم عقد دورات تخصصية للمعلمين وتفعيل وحدات التدريب بالمدارس لتلبية احتياجات المعلمين التدريبية.



وأضاف سامي عبد الرحيم، رئيس قسم التدريب بالإدارة، أنه يتم تنفيذ تدريب المعلمين على استخدامات السبورة الذكية بمدرسة اللغات الرسمية وتدريب الإداريين على استخدامات الحاسب الآلي بمدرسة سيدي سالم الثانوية بنين، وتدريب المعلمين على أوفس 365 بمدرسة سيدي سالم الإعدادية بنات، وأعمال الكنترول بمركز التدريب، وتأتي التدريبات تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ وإدارة التدريب بالمديرية وإشراف محمد حسن شتا مدير عام الإدارة.