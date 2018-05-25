هاليب: سيرينا ويليامز قاردة على العودة لمنصات التتويج

قالت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، إن الأمريكية سيرينا ويليامز، التي تعود في رولان جاروس لتشارك في بطولة جراند سلام عقب غيابها لعدة شهور نتيجة للحمل والولادة، قادرة على الفوز بالألقاب مجددا.

وأضاف هاليب، التي ستواجه في الدور الأول من بطولة رولان جاروس الأمريكية أليسون ريسكي في مؤتمر صحفي: "عودتها أمر ممتاز للتنس حتى ولو كانت في حاجة للمزيد من الوقت للتأقلم، هي قادرة على أي حال على العودة للتتويج بألقاب وتعرف جيدا كيف تتعامل مع الضغط".

وستكون أول مواجهة لسيرينا ويليامز، التي فازت برولان جاروس ثلاث مرات، أمام التشيكية كريستيانا بليسكوفا.

وخسرت هاليب (26 عاما) نهائي رولان جاروس 2017 أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو ونهائي أستراليا المفتوحة في العام الجاري أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي.